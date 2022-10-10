محمد علاوي يشكك بصدق النوايا تجاه حل مشكلة العشوائيات

المستقلة/- شكك السياسي العراقي والوزير السابق محمد توفيق علاوي بوجود نوايا حقيقية تجاه حل مشكلة العشوائيات في العراق قائلا “لا استطيع ان اصدق ان هناك من يفكر بتأجير العشوائيات لساكنيها”

وأشار علاوي الى أن “مسؤولية الحكومة ان توفر سكن لائق لسكان العشوائيات في مدن حديثة مع كافة الخدمات وبشكل مجاني للطبقات الفقيرة، وبدفعات معقولة للطبقات المتوسطة”.

وأضاف اما ان يتم تأجير عشوائيات بعضها مبني من التنك في مناطق خالية من الخدمات التي يجب ان توفرها الدولة كالكهرباء والماء والمجاري والطرق المعبدة في العراق وفي هذا الوقت   فهذا يصعب تصديقه.

وشدد على أنه “مجرد التفكير بهذه الطريقة معناه قمة الاستهانة بالمواطنين العراقيين وبحقوقهم وقمة الاستهانة بالطبقة الفقيرة والمسحوقة من المواطنين العراقيين”

وطرح علاوي حلا بديلا على شكل تساؤل “كيف يمكن استثمار مشكلة السكن ومشكلة العشوائيات لإحداث نهضة كبيرة في البلد لتحقيق نهضة حقيقية في البلد وتطويره وازدهاره؟”

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