محمد علاوي:  مقتل فخري زاده إرهاب دولي يمكن ان يوتر المنطقة

(المستقلة).. وصف السياسي والوزير السابق محمد توفيق علاوي مقتل العالم النووي الايراني محسن فخري زادة بأنه ارهاب دولي.

وشدد علاوي،اليوم الاحد، على رفض وادانة هذا الفعل “الذي يمكن أن يوتر الاوضاع في المنطقة ويجرها الى مستقبل مخيف”.

وقال رغم أن “التحقيقات لم تتوصل الى نتائج حتمية ولكن اكثر المؤشرات تشير الى مسؤولية اسرائيل عن هذا الفعل الاجرامي، كما اننا لم نسمع اي نفي من إسرائيل بشأن التهمة الموجهة إليها”.

واعرب عن أمله “ان لا يؤدي هذا الحدث إلى تداعيات خطيرة وكارثية في المنطقة”.