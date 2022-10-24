محمد علاوي: سيدخل المتظاهرون الى بيوتنا ويسحلوننا في الشوارع

محمد نوفيق علاوي

المستقلة/- قال السياسي العراقي والوزير السابق محمد توفيق علاوي أن المتظاهرين سيدخلون الى بيوتنا ويسحلوننا في الشوارع.

وأضاف علاوي في تصريح صحفي تلقته (المستقلة) ” إذا كان همهم المصلحة الشخصية  ومصلحة احزابهم على حساب مصلحة الوطن والمواطن فمن الطبيعي ان يتنازعوا وتختلف كلمتهم و يسعى كل منهم للاستحواذ على اكبر عدد من الوزارات والمناصب”.

وتابع  “النتيجة الطبيعية كما شهدناها هي امتلاء جيوبهم على حساب عامة الشعب الذين يعانون من الفقر والمجاعة وشظف العيش وانزلاق البلد الى مهاوي سحيقة  ودماره خلال فترة بسيطة”.

واستدرك علاوي بالقول “اما إذا كان همهم مصلحة الوطن والمواطنين فمن الطبيعي ان تجتمع كلمتهم حول اشخاص مهنيين كفوئين نزيهين مخلصين محبين لبلدهم ولشعبهم ، وهذا سيؤدي الى تحقيق نهضة كبرى في البلد وتطوره وازدهاره وتوفير بحبوحة من العيش للعوائل العراقية وتحقيق السعادة والرفاه في بضع سنين” ….

واعرب عن خشيته “في الحالة الأولى ان تتحقق نبوءة احد رؤساء الوزراء السابقين حين قال لي بالنص الحرفي “ان استمر الوضع فسيدخل المتظاهرون الى بيوتنا في المنطقة الخضراء ويسحلونا في الشوارع”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

موسكو تستضيف مباحثات روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي

اخر الاخبار

شيرين عبد الوهاب تدخل في “غيبوبة”  وحديث عن وصيتها

اخر الاخبار

المحافظون يختارون سوناك لرئاسة الحكومة البريطانية

اخر الاخبار

غارات إسرائيلية تستهدف محيط دمشق

اخبار العراق

مقتل شخصين وإصابة آخر في انفجار ذخيرة في شط العرب

اخبار العراق

عمليات ميسان تحرر مختطف في قضاء قلعة صالح 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

موسكو تستضيف مباحثات روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي

اخر الاخبار

المحافظون يختارون سوناك لرئاسة الحكومة البريطانية

اخبار العراق

مقتل شخصين وإصابة آخر في انفجار ذخيرة في شط العرب

اخبار العراق

عمليات ميسان تحرر مختطف في قضاء قلعة صالح 

اخبار العراق

وزارة الاعمار: انجاز 78% من مشروع مجاري سامراء الاستراتيجي

اخبار العراق

محمد علاوي: سيدخل المتظاهرون الى بيوتنا ويسحلوننا في الشوارع

اخبار العراق

انتحار امرأتين في ميسان بحادثين منفصلين

اخبار العراق

انتحار امرأتين في ميسان بحادثين منفصلين

اخبار العراق

افتتاح مستشفى بحركة رسمياً في اربيل

اخبار العراق

مدارس مخمور مغلقة بانتظار عودة طلبتها

اخبار العراق

كتاب جديد عن “الهند.. بلد الثقافات المتعددة”

اخر الاخبار

الاعمار : تفاصيل أعمال مشروع تأهيل وصيانة طريق مدخل بغداد الشمالي

اخبار العراق

انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

راجع ثروة إيلون ماسك بمقدار 110مليارات دولار فى أقل من عام بسبب شركة تسلا

اخبار العراق

ارتفاع الليرة التركية مقابل الدينار العراقي ليوم الاثنين

اخر الاخبار

التربية تنفي وجود قرارات بمنح درجات اضافية جديدة للمراحل المنتهية او غير المنتهية

اخر الاخبار

انخفاض جديد في أسعار النفط بعد أصدرت الصين بيانات تجارية