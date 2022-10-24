محمد علاوي: سيدخل المتظاهرون الى بيوتنا ويسحلوننا في الشوارع

المستقلة/- قال السياسي العراقي والوزير السابق محمد توفيق علاوي أن المتظاهرين سيدخلون الى بيوتنا ويسحلوننا في الشوارع.

وأضاف علاوي في تصريح صحفي تلقته (المستقلة) ” إذا كان همهم المصلحة الشخصية ومصلحة احزابهم على حساب مصلحة الوطن والمواطن فمن الطبيعي ان يتنازعوا وتختلف كلمتهم و يسعى كل منهم للاستحواذ على اكبر عدد من الوزارات والمناصب”.

وتابع “النتيجة الطبيعية كما شهدناها هي امتلاء جيوبهم على حساب عامة الشعب الذين يعانون من الفقر والمجاعة وشظف العيش وانزلاق البلد الى مهاوي سحيقة ودماره خلال فترة بسيطة”.

واستدرك علاوي بالقول “اما إذا كان همهم مصلحة الوطن والمواطنين فمن الطبيعي ان تجتمع كلمتهم حول اشخاص مهنيين كفوئين نزيهين مخلصين محبين لبلدهم ولشعبهم ، وهذا سيؤدي الى تحقيق نهضة كبرى في البلد وتطوره وازدهاره وتوفير بحبوحة من العيش للعوائل العراقية وتحقيق السعادة والرفاه في بضع سنين” ….

واعرب عن خشيته “في الحالة الأولى ان تتحقق نبوءة احد رؤساء الوزراء السابقين حين قال لي بالنص الحرفي “ان استمر الوضع فسيدخل المتظاهرون الى بيوتنا في المنطقة الخضراء ويسحلونا في الشوارع”.