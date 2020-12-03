محمد صلاح يوجه رسالة للعالم عبر “قطته”

(المستقلة) وجّه المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، رسالة غامضة إلى العالم، عن طريق قطته الأليفة.

ونشر صلاح صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع قطته، وعلق عليها بجملة باللغة الإنجليزية قال فيها “لا اهتمام في العالم”، دون توضيح ما يقصده على وجه التحديد.

أتي تغريدة صلاح صاحب الـ28 عاما بالتزامن مع الأنباء المتداولة مؤخرا، بخصوص توتر علاقته مع زميليه ساديو ماني وديوجو جوتا.

جدير بالذكر أن صلاح هو هداف ليفربول في الموسم الحالي حتى الآن، حيث سجل 10 أهداف في 16 مباراة.