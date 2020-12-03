محمد صلاح يوجه رسالة للعالم عبر “قطته”

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

(المستقلة) وجّه المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، رسالة غامضة إلى العالم، عن طريق قطته الأليفة.

ونشر صلاح صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع قطته، وعلق عليها بجملة باللغة الإنجليزية قال فيها “لا اهتمام في العالم”، دون توضيح ما يقصده على وجه التحديد.

أتي تغريدة صلاح صاحب الـ28 عاما بالتزامن مع الأنباء المتداولة مؤخرا، بخصوص توتر علاقته مع زميليه ساديو ماني وديوجو جوتا.

جدير بالذكر أن صلاح هو هداف ليفربول في الموسم الحالي حتى الآن، حيث سجل 10 أهداف في 16 مباراة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

محمد صلاح يوجه رسالة للعالم عبر “قطته”

اخر الاخبار

فنان مصري يتعرض للتنمر بسبب إطلالته فى حفل افتتاح القاهرة السينمائي

رياضية

نتائج الأربعاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

اخر الاخبار

لأول مرة.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي في حفل افتتاح القاهرة السينمائي

اخر الاخبار

فيديو..بلقيس فتحي تبكي وتكشف عن معاناتها الشخصية

اخر الاخبار

قبيل اجتماع الخميس..”أوبك” تقترب من اتفاق حول انتاج النفط

اخبار العراق

الإنتخابات العراقية المبكرة بين الصراع السياسي والاصطفاف الطائفي