محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة امام فولهام

المستقلة/- انقذ النجم المصري محمد صلاح فريقه نادي ليفربول من الخسارة امام فريق فولهام حين صنع هدف وسجل آخر، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فولهام بهدف سجله ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 33، وتعادل ليفربول عن طريق دارون نونيز في الدقيقة 64،بتمريرة متقنة من محمد صلاح، ثم سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له ولفولهام في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 80. لتنتهي المباراة بالتعادل (2-2)

وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يسجل فيها صلاح هدفا في المباراة الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنكليزي.

وحصد كل فريق أول نقطة له في الدوري هذا الموسم.