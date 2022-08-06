محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة امام فولهام

المستقلة/- انقذ النجم المصري محمد صلاح فريقه نادي ليفربول من الخسارة امام فريق فولهام حين صنع هدف وسجل آخر، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فولهام بهدف سجله ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 33، وتعادل ليفربول عن طريق دارون نونيز في الدقيقة 64،بتمريرة متقنة من محمد صلاح، ثم سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له ولفولهام في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 80. لتنتهي المباراة بالتعادل (2-2)

وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يسجل فيها صلاح هدفا في المباراة الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنكليزي.

وحصد كل فريق أول نقطة له في الدوري هذا الموسم.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

امن اقليم كردستان يشن سلسلة اعتقالات تطال عشرة مراسلين صحفيين ومدير موقع الكتروني

اخبار فلسطين

كتاب جديد .. مفهوم التحرر في منظار الثقافة النقدية الفلسطينية

اخر الاخبار

صاعقة تتسبب في حريق هائل في منشأة لتخزين الوقود في كوبا

الاخبار

ردا على مناورات الصين.. تايوان تنشر طائرات مقاتلة

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

اخبار العراق

الكهرباء توضح اسباب الانقطاع التام عن المحافظات الجنوبية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

امن اقليم كردستان يشن سلسلة اعتقالات تطال عشرة مراسلين صحفيين ومدير موقع الكتروني

اخر الاخبار

صاعقة تتسبب في حريق هائل في منشأة لتخزين الوقود في كوبا

اخر الاخبار

محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة امام فولهام

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

اخبار العراق

الكهرباء توضح اسباب الانقطاع التام عن المحافظات الجنوبية

اخبار مصر

احمد شيبة يصف المجتمع بأغنية “من كتر ما شفت”

اخر الاخبار

من 2012 إلى 2022.. كيف تبدأ إسرائيل حربها على غزة

اخر الاخبار

من 2012 إلى 2022.. كيف تبدأ إسرائيل حربها على غزة

اخر الاخبار

جريمة انسانية امام العالم .. ماذا يحدث في غزة ؟

اخر الاخبار

بيلوسي تواصل اغضاب الصين .. وبكين تقرر معاقبتها

اخر الاخبار

“بتهمة خيانة”.. روسيا تعتقل مسؤولا كبيرا في برنامج الصواريخ

اخر الاخبار

رقم قياسي جديد بانتظار محمد صلاح في افتتاح الدوري الإنكليزي