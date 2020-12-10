محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو في تشكيل “منتخب العالم”

(المستقلة) أعلنت الرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين، عن أسماء المرشحين لدخول “منتخب العالم” في عام 2020، والتي ضمت المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول.

ومن المقرر أن تعلن الرابطة عن اللاعبين الفائزين، يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وضمت قائمة المرشحين في كل الخطوط، 55 لاعبًا، وهم كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون – كورتوا – دي خيا – دوناروما – إيديرسون – لوريس – نافاس – نوير – أوبلاك – شتيجن.

خط الدفاع: ألابا – ألبا – ألديرفيريلد – أرنولد – ألفيس – جيروم بواتينج – ألفونسو ديفيز – فان دايك – كوليبالي – دي ليخت – مارسيلو – راموس – روبرتسون – تياجو سيلفا – فاران.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا – آلي – بوسكيتس – كاسيميرو – كوتينيو – دي بروين – برونو فرنانديز – جوريتسكا – هندرسون – دي يونج – كانتي – كروس – كيميتش – مودريتش – مولر.

خط الهجوم: أجويرو – أوباميانج – بنزيما – جنابري – هالاند – إبراهيموفيتش – هاري كين – ليفاندوفسكي – نيمار – مبابي – ماني – ميسي – رونالدو – محمد صلاح – سون.