محمد صلاح يكشف عن طموحه هذا الموسم
(المستقلة) كشف المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، عن طموحاته مع “الريدز” هذا الموسم.
وقال صلاح في تصريحات صحفية: “بعض الناس ينتقدون دائما، فيقولون إنه جيد في ذلك، لكنه ليس جيدا في هذا الأمر، علي المضي قدما فيما أفعله، أنا فخور بما أقدمه مع ليفربول”.
وأضاف النجم المصري: “أشعر بالرضا بعدد أهدافي وتمريراتي الحاسمة، وعلى الرغم من أن الأمر أصبح أصعب قليلا، إلا أن هذه هي مهمتي وعلي أن أدخل الملعب لأفعلها”.
وواصل: “من المهم الفوز بالجوائز الفردية، لكنني أقول دائما إن التتويج بالألقاب الجماعية يأتي في المرتبة الأولى”.
وأتم: “طموحي هذا الموسم هو الفوز ببطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا معا، لقد فزنا بدوري الأبطال في 2019 ثم البريمييرليج الموسم الماضي، طموحي هو الفوز بكليهما في الموسم نفسه”.
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