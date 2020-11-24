محمد صلاح يكشف عن طموحه هذا الموسم

(المستقلة) كشف المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، عن طموحاته مع “الريدز” هذا الموسم.

وقال صلاح في تصريحات صحفية: “بعض الناس ينتقدون دائما، فيقولون إنه جيد في ذلك، لكنه ليس جيدا في هذا الأمر، علي المضي قدما فيما أفعله، أنا فخور بما أقدمه مع ليفربول”.

وأضاف النجم المصري: “أشعر بالرضا بعدد أهدافي وتمريراتي الحاسمة، وعلى الرغم من أن الأمر أصبح أصعب قليلا، إلا أن هذه هي مهمتي وعلي أن أدخل الملعب لأفعلها”.

وواصل: “من المهم الفوز بالجوائز الفردية، لكنني أقول دائما إن التتويج بالألقاب الجماعية يأتي في المرتبة الأولى”.

وأتم: “طموحي هذا الموسم هو الفوز ببطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا معا، لقد فزنا بدوري الأبطال في 2019 ثم البريمييرليج الموسم الماضي، طموحي هو الفوز بكليهما في الموسم نفسه”.