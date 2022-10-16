محمد صلاح يقود ليفربول لتحقيق الفوز على السيتي

المستقلة/- بهدف رائع منح محمد صلاح ليفربول الفوز 1-صفر على غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وتلقى صلاح تمريرة طويلة من زميله الحارس أليسون، ليهيأها لنفسه بمهارة مخترقا الدفاع، ثم انطلق بأقصى سرعة وهز شباك الحارس إيدرسون من وضع انفراد في الدقيقة 76، لينجح ليفربول في التعافي من تحقيق أسوأ بداية له في المسابقة بعد ثماني جولات منذ موسم 2012-2013.

واستطاع صلاح ان يصالح جمهور ليفربول بعد أداء ضعيف في الدوري ليحرز أسرع ثلاثية في دوري أبطال أوروبا عند الفوز على رينجرز الأسبوع الماضي، ثم نجح في هز شباك سيتي بشكل حاسم.

وحقق ليفربول فوزه الأول في أربع مباريات وأصبح رصيده 13 نقطة وبات ثامنا، بينما تجمد رصيد سيتي عند 23 نقطة، بعد خسارته الأولى هذا الموسم، في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر.

وقال صلاح في مقابلة تلفزيونية “هذا منافس صعب دائما سواء على ملعبه أو خارجه. يكون من الصعب الاحتفاظ بالكرة ونحاول حصد النقاط وترتيبنا ليس ممتازا لكن هذه مباراة واحدة وسنواصل المضي قدما”.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة في الشوط الثاني وتلقى يورجن كلوب مدرب ليفربول بطاقة حمراء قرب النهاية بسبب الاحتجاج على عدم احتساب خطأ لصلاح.

وما يعكس قوة الفريقين أن ليفربول دخل المباراة دون التعرض لأي خسارة على ملعبه في الدوري في 27 مباراة بينما لم يخسر في 22 مباراة خارج أرضه.

وقال صلاح “صنعنا اليوم العديد من الفرص وعندما أهدرت الفرصة الأولى كنت أتحلى بالهدوء لأني أعرف أن الفرصة الثانية ستأتي. حاولت فقط الحفاظ على تركيزي ووضع الكرة في الشباك لأني أهدرت الفرصة الأولى وكنت محظوظا”.

ووصل صلاح بهذا الهدف إلى المشاركة بشكل مباشر في 14 هدفا أمام سيتي في كل المسابقات مع ليفربول، بواقع تسعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، وهو الأكثر أمام أي منافس لناديه الحالي.

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