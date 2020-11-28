محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد برايتون

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(المستقلة) تواجد المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، في التشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على برايتون مساء اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول الأساسي كالتالي:

حارس المرمى: أليسون

خط الدفاع: نيكو ويليامز – ناثانيال فيليبس – فابينيو – روبرتسون

خط الوسط: ميلنر – فينالدوم – مينامينو

خط الهجوم: جوتا – فيرمينو – صلاح

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، فيما يقبع برايتون في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط.

 

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