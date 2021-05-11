محمد صلاح يخرج عن صمته: لقد طفح الكيل باسرائيل

المستقلة /- دعا النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم قادة العالم إلى التحرك وبذل كل ما في وسعهم، للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور في القدس.

ونشر محمد صلاح “تغريدة” عبر حسابه الرسمي على موع تويتر قال فيها: “أدعو جميع قادة العالم ، بمن فيهم رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية ، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل”.

وانضم محمد صلاح بذلك إلى عدد من نجوم كرة القدم، الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعم للشعب الفلسطيني، مثل زميله في فريق ليفربول السنغالي ساديو ماني، وإلى عدد من اللاعبين المصريين مثل محمد النني لاعب فريق أرسنال، ومحمد حسن “تريزيغيه” لاعب أستون فيلا الإنكليزي، وأحمد حسن كوكا لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، إضافة إلى الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي، ومواطناه إسلام سليماني، مهاجم ليون الفرنسي لكرة القدم، وإسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، والفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، والفرنسي فرنك ريبيري لاعب فيورنتينا الإيطالي، والفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، وغيرهم من اللاعبين

 

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