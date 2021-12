محمد صلاح يحقق انجازا تاريخيا بعدما ساهم في فوز ليفربول على ميلان

المستقلة /- حقق النجم المصري محمد صلاح، إنجازا تاريخيا بعدما ساهم في فوز فريقه ليفربول على مضيفه ميلان 2-1، أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول 1-1، في الدقيقة 36، قبل أن يحرز زميله البلجيكي ديفوك أوريجي، هدف فوز “الريدز”، في الدقيقة 55.

وذكرت شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية، أن صلاح، بات أول لاعب من ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر لخمسة مواسم متتالية مع الفريق في مختلف البطولات، منذ الأسطورة إيان راش، الذي حقق ذلك لستة مواسم متتالية من 1981 حتى 1987.

5 – Mo Salah is the first player to score 20+ goals in five consecutive seasons for Liverpool in all competitions since Ian Rush from 1981-82 to 1986-87 (six in a row). Famous. pic.twitter.com/dQSH9vHaAn

— OptaJoe (@OptaJoe) December 7, 2021