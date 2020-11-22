محمد صلاح يتعافى من فيروس كورونا

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

(المستقلة) تعافى المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، من إصابته بفيروس كورونا “كوفيد – 19” بعد خضوعه لفحص طبي مساء الأحد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن نتيجة فحص فيروس كورونا الأخير لمحمد صلاح جاءت سلبية، مشيرا إلى أن صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصرى لمدة أسبوع حتى تعافى تماما من الفيروس.

وطمأنت وزارة الصحة الجمهور على سلامة ابنتى النجم محمد صلاح وعدم إصابتهما بالفيروس، مشيرا إلى أن اللاعب وأسرته خضعوا لمتابعة طبية دقيقة من قبل وزارة الصحة.

ووفقا لذلك، فإن صلاح بات جاهزا للمشاركة في تدريبات ليفربول، من أجل خوض المباريات المقبلة في مختلف البطولات، وأولها مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

التعليقات مغلقة.

اخبار مصر

مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى ويهدد بفضحه

اخبار العراق

اليوم الاحد .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخبار العراق

نادي كربلاء يضم حارس المرمى ضرغام صبحي إلى صفوفه

اخبار العراق

التطبيعية تحسم الجدل حول موعد كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم السبت

اخبار العراق

هل يعلن العراق إفلاسه؟

اخر الاخبار

ماهي إحتمالات ظهور موجة ثانية من فايروس كورونا في العراق

اخبار العراق

مسجل الشركات يؤكد وجود اكثر من 50 الف شركة وهمية في العراق

اخبار العراق

وزير بحكومة الكاظمي يحذر من توقف واندثار مشاريع تنموية ويكشف خفايا مهمة

الاخبار

الحداد يطالب الحكومة بالتريث في تقاسم الاملاك بين الوقفين السني والشيعي