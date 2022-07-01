محمد صلاح باق مع ليفربول بعقد طويل الامد

المستقلة/- أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، الجمعة، أن مهاجمه المصري، محمد صلاح، وقعد عقدا جديدا “طويل الأمد” مع الفريق.

وقال محمد صلاح في بيان على الموقع الإلكتروني لليفربول: “أشعر بشعور رائع ومتحمس للفوز بالألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع”.

وأضاف: “أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على الخطوة التالية”.

وتابع نجم الكرة المصري: “أعتقد أنه يمكنك أن ترى أنه في السنوات الخمس أو الست الماضية، الفريق كان دائما يتقدم (صعودا). الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربعة ألقاب، لكن لسوء الحظ في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين”.

 

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