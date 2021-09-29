محمد شاكر  يطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان ” خبرهن عليي “

المستقلة/- أطلق الفنان محمد شاكر أحدث أعماله الغنائية الشبابية ، بعنوان ” خبرهن عليي ” من كلمات وألحان وائل الأشقر وتوزيع ومكس وماستر عمر الصباغ .

وتعد الأغنية الجديدة ” خبرهن عليي ” هي البداية لسلسلة الأعمال الغنائية التي طال انتظارها ، وتلائم جميعها روح الشباب المعاصر بكلماتها وإيقاعاتها وأجوائها ، ستكشف التغيرات التي أحدثها شاكر في مساره الفني .

وتقول كلماتها :

خبرهن عليي

خبرهن عليي، قلن شو عامل فيي

قلن انا شو بحبك، وانت شو قاسي عليي

ما تنسى تقول، انك جارح قلبي عطول،

وعن دمعي انت المسؤول، وبقلبك مافي حنيه.

يشار أن الفنان محمد شاكر قد أعلن سابقا عن عدد من الأعمال التي سيتم إطلاقها  خلال الفترة القادمة  ومن أبرز تلك الأعمال أغنية : ” حبيب القلب وين ” و” لمّا لمّا ” و “صباح الصباح ” و”كلامك معايا  “و “على حالي ” و”غايب عني “و “عايش فيي “و “بهددددد الدنيا ” و”بعشقو ”

للاستماع للعمل الغنائي ” خبرهن عليي ” على القناة الرسمية للفنان محمد شاكر ” اليوتيوب ” وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية .

 

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