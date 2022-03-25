محمد رمضان يطلب مليون دولار لإقامة حفل بالعراق؟!

المستقلة /- حاول متعهد حفلات عراقي حاول التفاوض حول إمكانية إقامة حفلات في العراق للفنان المصري ​محمد رمضان​ خلال عيد الفطر القادم ، لكن الصدمة كانت بالمبلغ الذي طلبه الوسيط.

وبحسب موقع الفن طلب الوسيط العامل بين الطرفين مبلغ مليون دولار مقابل أمسية فنية واحدة.

والمبلغ المطلوب هو نفس المبلغ الذي حصل عليه رمضان في رحلته الاخيرة الى العراق .

المتعهد العراقي رفض الفكرة لأن هكذا مبلغ لن يدر عليه اي ارباح من الحفلة بل سيسدد من جيبه الخاص بقية تكاليف الأمسية كون جمهور رمضان مكون من المراهقين و المراهقات و ليس باستطاعة هؤلاء دفع مبلغ كبير مقابل بطاقة حضور ، من وجهة نظره.