محمد رمضان يرد على طرد بلقيس من مصر بطريقته الخاصة

المستقلة /- بعد منع الفنانة اليمنية بلقيس من الغناء في مصر بقرار من نقابة الفنانيين بسبب احيائها حفلا دون التصاريح اللازمة.

وضجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار منع الفنانة بلقيس من الغناء ، حتى انها لم تسلم من الشائعات المراوغة وتصدر اسمها محركات البحث خلال الايام الماضية.

مؤخرا نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو برفقة الفنانة بلقيس في إحدى الحفلات الى جانبها.

وظهرت بلقيس في مقطع الفيديو الى جانبه بقمة سعادتها وعفويتها على نفس الطاولة اثناء رقصهم على انغام اغنيتها الجديدة بعنوان ” ممكن ” برفقة المطرب العراقي سيف نبيل ،وعلق قائلا ” منورة بلدك الثاني مصر ”

من جهة أخرى أطلق الفنان محمد رمضان اغنيته الجديدة بعنوان ” على الله ط عبر قناته الخاصة على اليوتيوب والتي تصدرت محركات البحث في الساعات الأولى من إطلاقها.

ويستعد الفنان محمد رمضان الى إحياء حفلته المنتظرة خلال الساعات القادمة في الساحل الشمالي اختتاما لصيف 2021 بعد عدة نجاحات متتالية منذ بداية عام 2021.

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