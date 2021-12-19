محمد رمضان يتألق في الحفل الضخم الجماهيري في “إكسبو 2020 دبي”

المستقلة/- نجاح وتميز و إختلاف جديد قدمه الفنان المصري محمد رمضان في حفله اليوم في “إكسبو 2020 دبي”، بحضور جمهور كبير تجمّع في مسرح اليوبيل، لم يتوقف عن التفاعل مع جميع اغنيات واستعراض الحفل الذي شاركه فيها الفرق الاستعراضية، شاكراً دولة الإمارات وإدارة معرض معرض إكسبو 2020 دبي على التنظيم والاهتمام الكبير الذي يقدمه المعرض أمام العالم أجمع، مثنياً على جميع تفاصيل التنظيم والإعداد للياسري للإنتاج الفني، متمنياً إستمرار التقدم والازدهار للإمارات قيادة وشعب ومقيمين من جميع الجاليات العربية والأجنبية.

وتنقل محمد رمضان بين مجموعة من أغنياته التي حققت نجاحاً وانتشاراً بين الجمهور في مصر والعالم العربي، وسط صيحات وتفاعل الجمهور الذين يحفظون جميع أغنياته و يرددونها معه دون توقف على مدار حفله كاملاً، ليسجل ذكرى رائعة له شخصياً ولجميع من حضر الحفل الضخم.

ورافق المنتج والمخرج صلاح الياسري رئيس مجلس ادارة الياسري للإنتاج الفني، الفنان محمد رمضان الذي ساهم في نجاح الحفل وتنظيم وجود الفنان وتعاقده، من يوم وصوله دبي الى وقت وجوده على خشبة مسرح اليوبيل، بهدف نقل أجواء الحفل الى المستوى الكبير لقوة الحضور الجماهير الغفير الذي تواجد في جميع جوانب المسرح.

وتستعد شركة ” الياسري للإنتاج الفني” لتنظيم حفل الفنان المصري تامر حسني المقبل في “إكسبو 2020 دبي” يوم 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري .

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