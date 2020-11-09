محمد دحلان: فوز بايدن سيحد من مخاطر تحالف ترامب/نتنياهو على القضية الفلسيطينة

محمد دحلان: فوز بايدن سيحد من مخاطر تحالف ترامب/نتنياهو على القضية الفلسيطينة

محمد دحلان: فوز بايدن سيحد من مخاطر تحالف ترامب/نتنياهو على القضية الفلسيطينة

المستقلة … بعد نجاح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالفوز على منافسه دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية الاخيرة والتي ستجعله رئيسا لمدة اربعة سنوات مقبلة ستتغير من خلالها السياسة الامريكية بشكل ملحوظ وخصوصا في منطقة الشرق الاوسط.

علق السياسي الفلسيطيني و القيادي السابق بحركة فتح، محمد دحلان أن فوز بايدن على ترامب سيعمل الحد من مخاطر تحالف ترامب/نتنياهو على القضية الفلسطينية.

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حيث قال الدحلان من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن، ” فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية تطور إيجابي يحد من مخاطر تحالف ترامب/نتنياهو البالغة على القضية الفلسطينية”.

فيما أكد أن فوز بايدن سوف يفتح أفقاً لمسار سلام جديد يعتمد حل الدولتين كما وعد بايدن شخصياً خلال حملته الانتخابية.