محمد حنش يعد جمهوره بمفاجئات كبيرة في موسم رمضان المقبل

المستقلة/-كشف السيناريست  والكاتب  محمد  حنش عن الانتهاء   من كتابة عدة اعمال عراقية وعربية  والتي ستعرض في شهر رمضان القادم بعد نجاح أعماله  في المواسم السابقة.

وقال حنش في تصريح صحفي : ان  الموسم الرمضاني القادم سيشهد العديد من الاعمال المختلفة عن المواسم السابقة .. اذ سيكون هناك عمل درامي ضخم يختلف عما قدمه سابقة من حيث القصة والحبكة الدرامية وحتى في اختيار الممثلين ،  كما اوعد الجهور بمفاجآت أخرى ومنها سيكون عمل على الصعيد العربي، رافضا الإفصاح عن تفاصيل أكثر  بالوقت الحالي .

واشار الى انه شارك هذا الموسم  في كتابه برنامج حامض حلو و الذي يعرض على قناة mbc  عراق .

يذكر ان الكاتب محمد حنش حقق نجاحات كبيرة  في المواسم الاخيرة بعد فوز مسلسله (الماس مكسور) الذي عرض على قناة ام بي سي العراق بلقب الاكثر بحثاً في جوجل نقلاً عن قناة العربية، وفاز من ضمن افضل خمسة اعمال في استفتاء  et بالعربي  و كذلك برنامجه الكوميدي الاماراتي  الذي نقل عبر قناة دبي الفضائية ” دبل كليك” الذي حصل على ترند 1 في دولة الامارات .

كما  حصل برنامجه الآخر الذي شارك ايضاً بكتابة مشاهده  (حامض حلو)، من اخراج اسامة الشرقي على الاكثر مشاهدة بين الاعمال الكوميدية التي عرضت في قناة mbc عراق  ، إضافة الى نجاح  مسلسله الاخير (طيبة) الذي انتشر عربياً وحاز على مشاهدات فاقت كل الاعمال التي سبقته.

 

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