محمد توفيق علاوي: بلاسخارت قدمت ثلاثة مفاهيم خطيرة بشأن العراق

قال السياسي العراقي والوزير السابق محمد توفيق علاوي ان رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) جنين بلاسخارت قدمت ثلاثة مفاهيم خطير في احاطتها يوم امس امام مجلس الامن الدولي

وأشار الى أن المفهوم الأول يتعلق بأن”النظام السياسي والقطاع الحكومي يعمل لمصلحة الطبقة السياسية وليس لخدمة الشعب ، بل على الضد من مصلحة الشعب، والخلافات السياسية أثرت على المواطنين لأنه لا يمكن التكهن بنهايتها”.

وأضاف اما المفهوم الثاني فهو أن “الطبقة السياسية غير قادرة على حسم الازمة ويمكن لأي قائد عراقي ان يجر البلد لنزاع دام” .

وتابع و المفهوم الثالث هو “بقاء النظام على حاله سيؤدي لنتائج سيئة في أقرب وقت، حيث الخلافات تسود على لغة الحوار والمحافظات الجنوبية تشهد مناوشات مسلحة”.

واكد علاوي أن ما ذكرته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة هو الواقع بعينه ويتطلب موقفاً مسؤولاً للتخفيف من حالة التشنج من كل مواطن عراقي شريف يريد الخير لبلده سواء كان من الرموز الاجتماعية او من الطبقة السياسية او خارجها.

وتابع غدونا على حافة الهاوية وأكرر مقولتي السابقة وضعنا الآن كوضع لبنان عشية الحرب الاهلية عام 1974، حيث العراق الآن كلبنان في ذلك الوقت، هناك حالة تشنج اجتماعي ومواجهات وقتلى وعدم وجود افق للتفاهم بل للأسف التوجه الأساسي للجهات المتصارعة هي الاعتقاد انهم على الحق وهم المنتصرون ويجب كسر ارادات الأطراف الأخرى، فقامت في لبنان حرب استمرت ستة عاماً وذهب ضحيتها اكثر من (120 الف) قتيل، دمرت فيها الكثير من المدن وبالذات مركز بيروت ومن تداعياتها انهيار الليرة وانهيار الاقتصاد اللبناني الذي نشهده الآن واختفاء كافة ايداعات المودعين في المصارف……

وشدد على أن حماية بلدنا من الدمار والانهيار تستوجب “ان تسعى كافة الأطراف المتنازعة الى الحكمة وتحكيم العقل وبذل كافة الجهود لسحب فتيل الفتنة لأنه بخلافه سينزلق البلد الى مهاوي سحيقة”ز

واعرب علاوي عن خشيته من “ان يأتي يوم سنحلم فيه بواقعنا الحالي مع سوئه وستكون جميع الاطراف السياسية المسؤولة عن هذا الواقع هم اول من يدفع ثمن ذلك”.