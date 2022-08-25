محمد بن سلمان يعلن انطلاق أعمال البنية التحتية لمشروع “رؤية المدينة”

المستقلة /- أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان انطلاق أعمال البنية التحتية لمشروع “رؤية المدينة” في منطقة شرق المسجد النبوي الشريف، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين.

وفي التفاصيل، دشن ولي العهد السعودي بدء هذا المشروع “الذي تطوره وتنفذه شركة رؤى المدينة القابضة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، التي تعنى بالتطوير العقاري في المدينة المنورة، حيث يأتي المشروع تفعيلاً لجهود الصندوق الهادفة لتطوي القطاعات الواعدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030”.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن محمد بن سلمان أن هذا المشروع “يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030 وسيتم تنفيذه على أعلى المعايير العالمية، ما يعكس حرص المملكة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة بوصفها وجهة إسلامية وثقافية عصرية”.

وأوضح ولي العهد السعودي في هذا السياق “أن المشروع سيقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مربع، حيث يستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة بحلول عام 2030، إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي الشريف، إذ سيتم تخصيص 63% كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء من مساحة المشروع”.

وبشأن مميزات هذا المشروع الخدمي الخاص بمناسك العمرة، أفيد بأنه صُمم “وفق أعلى المعايير العالمية؛ بالعديد من الحلول المتكاملة للنقل وتشمل 9 محطات لحافلات الزوار، ومحطة قطار مترو، ومسار للمركبات ذاتية القيادة، ومواقف سيارات تحت الأرض، وذلك بهدف تسهيل تنقل الزوار إلى المسجد النبوي، بما يسهم في دعم النشاط السكني والتجاري، وكذلك توفير العديد من فرص العمل”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

إيرادات فيلم السيرة الذاتية Elvis تتخطى حاجز الـ 270 مليونا دولار

اخر الاخبار

بعد تسريب التسجيل الصوتي.. القضاء يفتح تحقيق بقضايا فساد في صلاح الدين

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب قرارات أوبك+ وانخفاض المخزون الأمريكي

اخبار العراق

التربية تقرر تعيين خريجي الكليات من حملة الشهادات العليا والاوائل على الاقسام

اخبار العراق

لاول مرة.. المالية تنشر حسابات الدولة العراقية لشهر حزيران 2022

اخبار العراق

النزاهة : صدور اوامر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت وعمداء الكليات

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ماركات توقع اتفاقية شراكة مع وكيل Apple شركة في الاردن

اخبار السعودية

محمد بن سلمان يعلن انطلاق أعمال البنية التحتية لمشروع “رؤية المدينة”

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب قرارات أوبك+ وانخفاض المخزون الأمريكي

اخبار العراق

التربية تقرر تعيين خريجي الكليات من حملة الشهادات العليا والاوائل على الاقسام

اخبار العراق

لاول مرة.. المالية تنشر حسابات الدولة العراقية لشهر حزيران 2022

اخبار العراق

النزاهة : صدور اوامر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت وعمداء الكليات

اخر الاخبار

الوجبات الخفيفة قد تؤدي الى مشكلات صحية إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا

اخر الاخبار

الوجبات الخفيفة قد تؤدي الى مشكلات صحية إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا

اخر الاخبار

واتساب يجرب ميزة اعادة تفعيل الرسائل المحذوفة

اخبار العراق

شركة امريكية تبتكر نوعا من بطاريات التدفق عبارة عن سائل مشحون كهربائيا

اخر الاخبار

تراجع محدود لاسعار النفط بفعل انحسار المخاوف من خفض وشيك للإنتاج

اخر الاخبار

حلف الناتو يؤكد.. نقف متضامنين مع أوكرانيا وسندعمها طالما كان ذلك ضروريا

اخر الاخبار

الرئاسة الايرانية تطالب امريكا بالرد على مقترحاتها بالملف النووي

اخر الاخبار

تقرير طبي : القرود لا تنشر فيروس “جدري القردة” إلى البشر

اخبار العراق

الحجاج يوثق وجع الذات العراقية في “الوردة بكامل هجرانها”

الاخبار

وفد خليجي في بغداد للتباحث في تفاصيل استضافة خليجي 25

اخبار العراق

صور..سقوط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في قضاء الفهود