محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا – فيديو

المستقلة /- تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” والذي بدأت المملكة استخدامه يوم 17 ديسمبر.
وقالت وكالة الانباء الرسمية واس : ان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تقدم بالشكر والعرفان لبن سلمان على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.
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سمو #ولي_العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).https://t.co/hT8Meby1UV#واس pic.twitter.com/tPpkV01DbI
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 25, 2020
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