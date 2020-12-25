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محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا – فيديو

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المستقلة /- تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” والذي بدأت المملكة استخدامه يوم 17 ديسمبر.

وقالت وكالة الانباء الرسمية واس : ان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تقدم بالشكر والعرفان لبن سلمان على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.

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