محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا – فيديو

المستقلة /- تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” والذي بدأت المملكة استخدامه يوم 17 ديسمبر.

وقالت وكالة الانباء الرسمية واس : ان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تقدم بالشكر والعرفان لبن سلمان على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.