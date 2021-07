تغريدة جديدة لمحمد بن زايد بعد افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية المصرية

وكتب بن زايد في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “سعدت بحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية المصرية في منطقة جرجوب .. مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية”.

The inauguration of the "3rd of July Naval Base" in Egypt is an achievement that reflects progress in vital sectors in the country, under the leadership of my brother Abdel Fattah el-Sisi. I was pleased to witness this milestone & I'm confident in Egypt’s continued development. pic.twitter.com/xkwz6BVEyW

