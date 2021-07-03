تغريدة جديدة لمحمد بن زايد بعد افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية المصرية

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعرب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي عن سعادته بحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وكتب بن زايد في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “سعدت بحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية المصرية في منطقة جرجوب .. مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية”.

وأضاف: “كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية”.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم قاعدة “3 يوليو” التي ستكون أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وشارك في مراسم افتتاح القاعدة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فنان مصري يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في السباحة

اخر الاخبار

مجلس الأمن يقرر عقد جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة في 8 يوليو

اخر الاخبار

تونس تعلن ثبوت إصابة 33 طفلا بكورونا بولاية منوبة

اخر الاخبار

ليبيا.. الدبيبة يدعو لتغليب المصلحة العامة لإجراء الانتخابات في موعدها

اخر الاخبار

تغريدة جديدة لمحمد بن زايد بعد افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية المصرية

اخر الاخبار

فيديو.. السوري وائل شرف يتحدث عن سر “لفة العكيد” في “باب الحارة”

اخر الاخبار

رسالة رومانسية من ديانا كرزون لزوجها في عيد ميلاده

اخر الاخبار

رسالة رومانسية من ديانا كرزون لزوجها في عيد ميلاده

اخر الاخبار

بسبب دلتل الهندية ..ايران تخشى من موجة وبائية خامسة

اخر الاخبار

تصاعد اعداد الوفيات بسبب كورونا في روسيا

اخر الاخبار

حفيد محمد بن زايد يلفت الأنظار في حفل افتتاح قاعدة عسكرية بمصر ..صور

اخر الاخبار

شاهد..كنديون غاضبون يسقطون تمثال للملكة إليزابيث الثانية وآخرللملكة فيكتوريا

اخر الاخبار

اصدارات .. “لأجل تلك الليالي” جديد الكاتبة مي حمزة

اخبار العراق

إرجاع حصة تجهيز كهرباء كربلاء بعد مفاوضات طويلة

اخبار العراق

نائب: الإدارة السيئة والفساد و الغاز المستورد وراء انهيار منظومة الكهرباء

اخبار العراق

عالية نصيف: لن نرتجي خيراً من جيران هدفهم في الحياة الثأر من العراق

رياضية

أسطورة يوفنتوس يكشف دخول رونالدو في مشاكل مع زملائه