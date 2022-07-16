محمد بن زايد وبايدن يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق ومواجهة التحديات

لقاء محمد بن زايد وبايدن في مدينة جدة

المستقلة/- التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع ثنائي عقد في جدّة، خلال القمة المشتركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمريكا والأردن ومصر والعراق.

وقدم الرئيس جو بايدن تعازيه إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدوره شكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس بايدن والشعب الأمريكي لزيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وتقدّم الرئيس بايدن بالتهاني إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، ودعاه إلى زيارة الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وناقش الجانبان عدداً من الفرص والتحديات الإقليمية والعالمية، التي تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين دولة الإمارات والولايات المتحدة كونهما شريكين إستراتيجيين.

وفي مجال الدبلوماسية الإقليمية، أعرب الرئيس بايدن عن تقديره للقيادة الشخصية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إلغاء الحواجز وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتعميق التعاون مع الدول الأخرى في المنطقة.

وفي مجال الدفاع، أكد الجانبان التزامهما بتعميق التعاون الأمني المكثف والذي جعل البلدين أكثر أماناً وإسهاماً في السلام والاستقرار الإقليميين.

وأشار الرئيس بايدن إلى أن دولة الإمارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي نشرت قواتها العسكرية بجانب الجيش الأمريكي في كل تحالف أمني دولي شاركت فيه الولايات المتحدة منذ درع الصحراء / عاصفة الصحراء في 1990-1991، كما نوّه الجانبان بالتعاون الوثيق المستمر منذ عقود في مهمة بلديهما المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

 

 

 

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

سلطة المجتمع وفلسفتها الحياتية

اخر الاخبار

المغربية نرجس تعلن عن اغتيتها الجديدة (بيتك بيتك)

اخر الاخبار

تطبيق التكتوك ودعوات نشر المثلية

اخبار العراق

بعثة الحج العراقية: عودة 5345 حاجا الى عبر المنافذ الجوية والبرية

اخر الاخبار

بعد الحكم ببراءته ..بلاتيني: اريد أعيش بسلام بعيدا عن الإعلام

اخبار العراق

الامن الوطني يعلن عن اعتقال 26 إرهابيا من “داعش”

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

سلطة المجتمع وفلسفتها الحياتية

اخر الاخبار

ريم نصر الدين: تعرضت للمضايقات بسبب اصولي اليهودية

اخر الاخبار

تطبيق التكتوك ودعوات نشر المثلية

اخر الاخبار

شاب امريكي يشهر اسلامه في الأردن بحضور أدهم النابلسي – فيديو

اخبار العراق

بعثة الحج العراقية: عودة 5345 حاجا الى عبر المنافذ الجوية والبرية

اخر الاخبار

كم يكسب مستخدم يوتيوب لديه مليون مشترك؟

اخر الاخبار

بعد الحكم ببراءته ..بلاتيني: اريد أعيش بسلام بعيدا عن الإعلام

اخر الاخبار

بعد الحكم ببراءته ..بلاتيني: اريد أعيش بسلام بعيدا عن الإعلام

اخبار العراق

الامن الوطني يعلن عن اعتقال 26 إرهابيا من “داعش”

اخبار العراق

في بيان مشترك.. الكاظمي وبايدن يؤكدان الالتزام باتفاق الإطار الاستراتيجي

اخبار العراق

إيبرا تحتفي باليوم العالمي للعلاقات العامة بدورته الثانية

اخر الاخبار

محمد بن زايد وبايدن يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق ومواجهة التحديات

اخر الاخبار

ساعة هتلر الذهبية للبيع في مزاد – صور

اخبار العراق

سارة عباس وعلي نجم  يحققان الميدالية الفضية للزوجي ببطولة العالم للرماية في ميونخ

اخر الاخبار

بعد حضوره قمة جدة الإقليمية..الرئيس الأمريكي يغادر السعودية

اخبار العراق

فرح عبد الكريم تتاهل لبرالمبياد باريس

اخر الاخبار

عنقود عنب بـ12 ألف دولار أمريكي !