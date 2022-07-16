محمد بن زايد وبايدن يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق ومواجهة التحديات

المستقلة/- التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع ثنائي عقد في جدّة، خلال القمة المشتركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمريكا والأردن ومصر والعراق.

وقدم الرئيس جو بايدن تعازيه إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدوره شكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس بايدن والشعب الأمريكي لزيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وتقدّم الرئيس بايدن بالتهاني إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، ودعاه إلى زيارة الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وناقش الجانبان عدداً من الفرص والتحديات الإقليمية والعالمية، التي تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين دولة الإمارات والولايات المتحدة كونهما شريكين إستراتيجيين.

وفي مجال الدبلوماسية الإقليمية، أعرب الرئيس بايدن عن تقديره للقيادة الشخصية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إلغاء الحواجز وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتعميق التعاون مع الدول الأخرى في المنطقة.

وفي مجال الدفاع، أكد الجانبان التزامهما بتعميق التعاون الأمني المكثف والذي جعل البلدين أكثر أماناً وإسهاماً في السلام والاستقرار الإقليميين.

وأشار الرئيس بايدن إلى أن دولة الإمارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي نشرت قواتها العسكرية بجانب الجيش الأمريكي في كل تحالف أمني دولي شاركت فيه الولايات المتحدة منذ درع الصحراء / عاصفة الصحراء في 1990-1991، كما نوّه الجانبان بالتعاون الوثيق المستمر منذ عقود في مهمة بلديهما المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.