محمد الفارس يطلق ” أريدك تجيني ” بأسلوب الفيديو كليب

المستقلة ..أطلق الفنان محمد الفارس عمله الغنائي الجديد ” أريدك تجيني ” والذي صور بأسلوب الفيديو كليب تحت ادارة المخرج عادل سرحان ، وهو من كلمات الشاعر سامر عطاالله ومن الحان كرار شريف وتوزيع موسيقي عمار عدنان واشراف عام حسن طالب ومن انتاج شركة Tunes Arabia .

الاغنية تحمل الطابع الرومانسي ولغة الحب وتؤكد موهبة محمد الفارس الفنية وتفانيه في إتقان أغانيه وأعماله ودقته في انتقاء الكلمات والألحان ، وهو ثاني الأعمال التي يطلقها بعد النجاح الكبير لأغنيته الأولى ” حلوة ما شفت ” من خلال التعاون مع شركة تيونز أرابيا التي أصبحت من أفضل الشركات الخليجية نظرا للنجوم التي تنطلق لعالم النجومية من خلالها .

وحمل مطلع اغنية أريدك تجيني

رايد اكلك كلمه … يمي وجودك نعمه

رايد ابقه بحضنك … يا عمري الي جاي

حبي حقيقي واحله … من العالم كوله

يذكر ان الفنان محمد الفارس يعد واحد من أهم نجوم الأغنية الشبابية العراقية ، حقق العديد من النجاحات الغنائية ، استطاع ان يشكل لنفسه حضورا كبيرا في الساحة الفنية العراقية والخليجية والعربية من خلال الاعمال التي قدمها خلال مشواره الفني ، لتكون المرحلة الحالية من ابرز المحطات الفنية لكونه يعمل وفق برنامج تم الأعداد له بشكل مميز بالتنسيق مع شركة تيونز أرابيا وهي الشركة المنتجة له لاطلاق اعمال جديدة وفق ترتيب زمني سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة .