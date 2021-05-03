محمد الحلبوسي يصل إلى أربيل

المستقلة /… وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي اليوم الاثنين  إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال مراسل (المستقلة) اليوم  ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل إلى محافظة أربيل، وكان في استقباله نائب رئيس برلمان الاقليم هيمن هورامي، ومحافظ أربيل اوميد خوشناو.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يجتمع الحلبوسي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ومسؤولين آخرين في الاقليم.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب سيبحث الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات المقبلة مع مسؤولي الإقليم والملفات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

امنية

إلقاء القبض على “والي الفلوجة” بالتعاون مع الأسايش

الاخبار

الرشيد يباشر باطلاق التطبيق الخاص بسلف منتسبي الدفاع

الاخبار

كما لم تشاهده من قبل ..السعودية توثق الحجر الأسود بتقنية جديدة (صور)

اخر الاخبار

محمد الحلبوسي يصل إلى أربيل

اخر الاخبار

“المتحور الهندي” لكورونا يتسلل إلى المغرب.. رصد أول إصابة

اخر الاخبار

ايطاليا : استقرار العراق أمر مهم بالنسبة للمنطقة برمتها

اخر الاخبار

هيئة الإعلام والاتصالات توقف برنامجي “طلقة توني” و”طنب رسلان”

اخر الاخبار

هيئة الإعلام والاتصالات توقف برنامجي “طلقة توني” و”طنب رسلان”

رياضية

ريال مدريد.. خبر سيئ وآخر رائع قبل “موقعة لندن”

اخر الاخبار

تركيا تعلن عن رغبتها بتحسين العلاقات الاقتصادية مع مصر

اخر الاخبار

أوروبا تعتزم السماح بدخول المسافرين المطعمين من دول أخرى

اخر الاخبار

احتجاج رسمي أردني ضد إسرائيل بشأن “انتهاكات الأقصى”

اخر الاخبار

السيول تغرق مدينة تاريخية في اليمن وتخلف أضرارا مادية وبشرية.. فيديو

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من موجه حارة .. وهذا موعد الذروة

الاخبار

بينهم مصريون.. مصرع 50 شخصا قبالة سواحل ليبيا

اخبار السعودية

السعودية.. أوامر ملكية جديدة تتضمن تعيينات وإعفاءات

اخر الاخبار

فلسطين تمنع إدخال وتسويق “السلطات” الإسرائيلية إلى السوق لهذا السبب