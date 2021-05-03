محمد الحلبوسي يصل إلى أربيل

المستقلة /… وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي اليوم الاثنين إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال مراسل (المستقلة) اليوم ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل إلى محافظة أربيل، وكان في استقباله نائب رئيس برلمان الاقليم هيمن هورامي، ومحافظ أربيل اوميد خوشناو.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يجتمع الحلبوسي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ومسؤولين آخرين في الاقليم.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب سيبحث الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات المقبلة مع مسؤولي الإقليم والملفات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)