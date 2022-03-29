محما خليل : باب الحوار مع الاتحاد الكردستاني مازال متوقف ولا بوادر لفتحه من جديد

محما خليل : باب الحوار مع الاتحاد الكردستاني مازال متوقف ولا بوادر لفتحه من جديد

المستقلة /- اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية , الثلاثاء , ان باب الحوارات والتفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني مازالت متوقفه ولاتوجد أي بوادر لفتح الحوار من جديد رغم تواجد القيادات السياسية للحزبين, مبينا انه لن يعارض أي دعوة لتقريب وجهات النظر.

وقال عضو الكتلة النائب محما خليل في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “قضية الانسداد السياسي سوف لن تستمر اذا ما أبدت الأطراف السياسية استعدادها للتنازل بعضها لبعض وفق ما تمليه مصلحة الوطن والمجتمع ” .

وأضاف ان “باب الحوارات والتفاهمات مع الاتحاد الوطني مازالت متوقفه ولاتوجد أي بوادر لفتح الحوار من جديد رغم تواجد القيادات السياسية للحزبين في بغداد”, مبينا ان “الديمقراطي الكردستاني سوف لن يعارض أي دعوة لتقريب وجهات النظر مع جميع الجهات السياسية لاجل حلحلة ازمة الانسداد السياسي” .

يذكر ان الوفد السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة القيادي في الحزب فاضل ميراني وكذلك رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني بافل الطالباني يتواجدان في العاصمة بغداد منذ ايام.