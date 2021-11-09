محلل يحذر من تجاهل الكاظمي لمطالب المعتصمين ومواجهتهم بالرصاص الحي

المستقلة /- حذر المحلل السياسي كامل البياتي، من استمرار رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بتجاهل مطالب المعتصمين ومواجهتهم بالرصاص الحي، لافتا الى ان خبراء القانون اكدوا ان قرار اعادة العد والفرز اليدوي الشامل بيد الكاظمي.

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي كان وراء الاحداث التي رافقت التظاهرات ويتحمل مسؤولية دماء الشهداء، كونه المسؤول المباشر عن القيادة العامة للقوات المسلحة”.

واضاف ان “الكاظمي وبحسب خبراء القانون فأن له الصلاحية من خلال مجلس الوزراء باعادة العد والفرز اليدوي الشامل من اجل حقن الدماء وتجنب التصعيد”.

وذكر البياتي ان “استمرار الحكومة بتجاهل مطالب المعتصمين يؤكد تأييدها لقتلهم واستخدام الرصاص الحي ضدهم، ومن المرجح ان يكون كل ماحدث مخطط له مسبقا بهدف ادخال البلد في حالة فوضى سياسية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مسح اقتصادي.. اوبك+ تعزز انتاجها النفطي بمقدار 480 الف برميل في اليوم

اخبار السعودية

تقارير : نيوكاسل يفكر في ضم محمد صلاح في حال عدم تجديد عقده

اخبار العراق

البنتاغون يؤكد.. مجموعات مدعومة من ايران وراء محاولة اغتيال الكاظمي

اخبار العراق

الكاتب: حضور الكاظمي لاجتماع التنسيقية جاء بضغط امريكي لتشكيل حكومة توافقية

اخر الاخبار

اخصائية : تساقط الشعر والأرق والتشنجات العضلية هي من أعراض نقص المغنيسيوم

اخبار العراق

طقس العراق : الاجواء مستقرة خلال الاسبوع الحالي

اخبار العراق

عَمَلِيَّات بَغْدَاد تؤكد.. مقتل انتحاري خلال عملية استخبارية شمال بغداد

اخبار العراق

عَمَلِيَّات بَغْدَاد تؤكد.. مقتل انتحاري خلال عملية استخبارية شمال بغداد

اخر الاخبار

استمرار ارتفاع سعر البيتكوين ليتجاوز حاجز 67 الف دولار

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد تهديدات بايدن وتوقعات بارتفاع المخزونات الأمريكية

اخبار العراق

نائب يؤكد.. رواتب الموظفين مؤمنة وسيستمر صرفها بصيغة 12/1 خلال العام المقبل

اخر الاخبار

حجم ديون الكهرباء على الدوائر الحكومية يتجاوز 3 ترليون دينار

اخبار العراق

المرور تطالب اصحاب الدرجات النارية والمركبات الغير مسجلة بالتسجيل خلال 60 يوما

اخبار العراق

وزارة التربية تدشن 800 مدرسة جديدة خلال اليوم الاول من العام الدراسي

اخبار العراق

شركة أريبا العراق تفتتح مركز جديد لطباعة وإصداربطاقات الدفع في بغداد

اخبار العراق

إطلاق دراسة بشأن النساء المرشحات في الانتخابات العراقية

اخر الاخبار

حياة الرُحل في الصحراء: الترحال المستمر من أجل البقاء