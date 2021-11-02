محلل يحذر من استمرار الانقسامات السياسية وسعي بعض الاطراف لتكوين تحالفات

المستقلة/- حذر المحلل السياسي صباح الطائي، من استمرار الانقسامات السياسية وسعي بعض الاطراف لتكوين تحالفات تسبقها مساومات على مناصب وفرض السلطة على مناطق معينة، لافتا الى ان تشكيل الحكومة بمعزل عن بعض الاطراف سيؤدي الى انهيار العملية السياسية بحيث لن تتمكن الدورة المقبلة من اكمال عمرها الحقيقي.

وقال الطائي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “بعض الاطراف تسعى لاستغلال عدد مقاعدها عن طريق انشاء تحالفات مع الاكراد والكتل السنية للحصول على تحالف يضم اكثر من 170 مقعداً داخل البرلمان”.

واضاف ان “تحقيق الرقم المذكور سيؤدي الى ولادة حكومة قد لاتدوم طويلا بسبب تهميش الاطراف الاخرى، مقابل حصول الكتل المتحالفة على رئاسة الحكومة والبرلمان وسلطة على محافظة كركوك”.

واشار الطائي الى ان “سيناريو المشهد المقبل سيؤدي الى فوضى كبيرة وقد يتحرك المعتصمون الذين تم تهميش اصواتهم باتجاه الدخول الى الخضراء للحصول على حقوقهم بعد تجاهل المفوضية لاصواتهم، وفي حال تشكيل البرلمان عبر التسويات مع بعض الاطراف فأن عمر البرلمان لن يدوم طويلا”.