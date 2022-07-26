محلل : مجلس الامن سيفرض عقوبات سطحية على تركيا إزاء الاعتداء على العراق

المستقلة/- رأى المحلل السياسي محمد علي الحكيم، ان وجود تركيا في حلف الناتو قد يدفع مجلس الامن الى فرض عقوبات سطحية على انقرة إزاء الاعتداء على العراق، لافتا الى ان العراق يمتلك العديد من وسائل الضغط الأخرى التي يمكن ان يتبعها مع تركيا.

واستبعد الحكيم خلال حديثه و تابعته المستقلة، وضع تركيا تحت البند السابع لأعتبارات عديدة، حيث انها تعد جزء من حلف الناتو وتعتبر دولة مهمة في التحالف، ومن المرجح ان تكون جلسة استعراضية اتجاه تركيا من قبل مجلس الأمن”.

وأضاف ان “هناك محاور اجنبية تسعى لتصفية حساباتها على الأراضي العراقية لجر بعض الأطراف لحرب داخلية وإقليمية ويكون المستفيد الأول العامل الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية”.

وبين ان “العراق قد لايكون مستفيدا خلال جلسة مجلس الأمن بقدر ما تستفيد الأطراف الأخرى، ومن المرجح فرض عقوبات سطحية على تركيا وإدانة واستنكار لا اكثر، لكن العراق لدية العديد من وسائل الضغط الأخرى يمكن أن يلعبها خصوصا مايتعلق بالملف الاقتصادي لأن التبادل التجاري ما بين البلدين يتجاوز الـ ٢٠ مليار دولار”.

ولفت الى ان “وقف تدفق النفط عبر جيهان في ظل ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، إذن بهذه الحالة سيكون ضغط على تركيا لتوقف هجماتها على العراق لان استمرار القصف ووقف تدفق النفط يتسبب بارتفاع الأسعار اكثر وهذا لا يرضي الأطراف الغربية، بل يثير حفيضتها”.