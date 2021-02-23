محلل عسكري: الرد الأمريكي على الهجمات في العراق مستبعد

المستقلة /- استبعد المحلل العسكري مؤيد الجحيشي حدوث أي رد أمريكي على الهجمات الصاروخية التي تنفذها فصائل موالية لإيران على مواقع عسكرية ودبلوماسية أمريكية في العراق.

وقال الجحيشي أن جهات أقوى من الدولة تمنع الكشف عن نتائج التحقيقات بشأن الضربات الصاروخية والتي تثبت تورط إيران وميليشياتها في تلك الهجمات.

وأوضح الجحيشي أن طهران تحاول عبر تلك الضربات أن ترسل رسالة تفيد بقدرتها على مواصلة الهجمات في العراق والمنطقة ضد المصالح الأمريكية، دون أن يكون هناك ردود عليها، وأن إيران هي سيدة الموقف في العراق لغاية اليوم.

 

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