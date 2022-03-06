محلل : عدم التوافق بين الكتل سيؤدي الى افشال تمرير مرشح رئاسة الجمهورية

المستقلة /- رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان عدم التوافق بين الكتل والاطراف السياسية سيؤدي الى افشال تمرير مرشح رئاسة الجمهورية، لافتا الى ان عقد جلسة التصويت على الرئيس ستكون عقيمة ومن دون جدوى.

وقال الكعبي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “اكبر تحالفين في البرلمان لن يتمكن احدهما من تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية من دون الحصول على اصوات التحالف الاخر”.

واضاف ان “جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على المرشح الرئاسي ستكون عقيمة في حال لم يحدث توافق بين التحالفين الكبيرين داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وبين ان “تحالفي الاطار والتيار لايمكنهما المسير في اتجاهين متعاكسين، لان ذلك سيؤدي الى افشال تمرير مرشح رئاسة الجمهورية وكذلك سيخلق مشاكل داخل مجلس النواب، بالاضافة الى ان رئيس الوزراء هو الاخر سيواجه صعوبة في تشكيل حكومته في حال تم تمريره”.

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