محلل سيتم إضعاف الروبل لغرض تقليل عجز الميزانية

المستقلة/- أوضح المحلل المالي لشركة BitRiver فلاديسلاف أنتونوف، أن المهمة الرئيسية لإضعاف الروبل تتمثل في تقليل عجز الميزانية، وهذه العملية تخضع لسيطرة السلطات المالية.

وأشار المحلل، إلى أن هناك الآن عدة عوامل تضغط على الروبل في وقت واحد، العقوبات المقبلة، وسقف أسعار النفط والغاز، ونمو عجز الميزانية، وتدفق رأس المال إلى الخارج، وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.

وأضاف أنتونوف، يعد إضعاف الروبل ضروريا لتقليص عجز الميزانية، وحذرت السلطات من ذلك مرة أخرى في الصيف، كما هو متوقع، وساهمت قوة الروبل في زيادة عجز الميزانية.

ويعتقد المحلل المالي، أنه “إذا قدرنا العجز بحوالي تريليوني روبل، فعند إغلاق الفجوة، لا يزال سعر الدولار بحاجة إلى الارتفاع إلى 75 روبل لكل دولار”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

لاغراض انقاص الوزن.. خبيرة تنصح بعدم تناول المعجنات والحلويات

اخر الاخبار

بلينكين : حظر طالبان مشاركة المرأة قد يعطل تقديم المساعدات

اخر الاخبار

البريطانيون يتعرضون لضغوط بسبب استضافة لاجئين من اوكرانيا

اخبار السعودية

موقع : رونالدو سيتابع ديربي الرياض بين النصر والهلال

اخر الاخبار

شركة ZTE تستعد لإطلاق هاتفها الجديد بسرعة شحن فائقة

اخبار العراق

الرميحي يبدي رضاه عن استعدادات البصرة لبطولة خليجي 25

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

باحث : تقرير السفيرة الامريكية حول اداء السوداني كان ايجابيا

اخر الاخبار

محلل سيتم إضعاف الروبل لغرض تقليل عجز الميزانية

اخر الاخبار

بلينكين : حظر طالبان مشاركة المرأة قد يعطل تقديم المساعدات

اخر الاخبار

البريطانيون يتعرضون لضغوط بسبب استضافة لاجئين من اوكرانيا

اخبار السعودية

موقع : رونالدو سيتابع ديربي الرياض بين النصر والهلال

اخر الاخبار

شركة ZTE تستعد لإطلاق هاتفها الجديد بسرعة شحن فائقة

اخر الاخبار

الأمن منظومة متكاملة!

اخر الاخبار

الأمن منظومة متكاملة!

اخر الاخبار

مركزية الوعي الوجودي في البناء الاجتماعي

اخبار العراق

فتح مكتب لشؤون المواطنين في رئاسة الجمهورية

اخبار العراق

نفط ميسان يعود لسكة الانتصارات بالفوز على القاسم

اخر الاخبار

انتحار ممثلة هندية أثناء تصوير مسلسل

اخر الاخبار

النجم الفرنسي ماتويدي يعلن اعتزاله كرة القدم

اخر الاخبار

الملك تشارلز “يطرد” أخيه من قصر باكنغهام

اخر الاخبار

احتجاجات الجالية الكردية في باريس تنتهي بالصدام مع الشرطة

اخبار الاردن

فوز سناء الشّعلان بجائزة ابن بطوطة لأدب الرّحلة عن (الطّريق إلى كرشنا)

اخبار العراق

استئصال 124كيس مائي من مريضة خمسينية في ميسان