محلل سياسي : حكومة المقبلة بدون الإطار التنسيقي لن تمضي

المستقلة /- أكد السياسي محمد البغدادي، الأحد، أنه من الصعوبة بمكان مضي التحالف الثلاثي بمشروع الأغلبية بعد فشله بعقد الجلسات السابقة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال البغدادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ،إنه “يبدو أن الإطار التنسيقي ووفق المعطيات المتوفرة لديه حسب ما يعلن أن الثلاثي لايمكنه العمل على قلب الطاولة بكسب النواب المستقلين وتمكين عدده بما يفوق الإطار التنسيقي وكسب الرهان داخل قبة البرلمان “.
وأضاف أنه “لايمكن للتحالف الثلاثي المضي بمشروع تشكيل الحكومة المقبلة دون الإطار التنسيقي، ولذلك لابد من طاولة مستديرة بين الإطار والتيار لفض الإشتباك بما يمكن الطرفين تقاسم الكتلة الاكبر ( لاغالب ولامغلوب )”.
ولفت إلى أنه “فيما تضل التوافقية نقطة الشروع في جلسة الحسم الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ودونها لايمكن عقد الجلسة”.
وفشل التحالف الثلاثي في مرتين من عقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، لعدم تمكنه من الوصول للنصاب القانوني.

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