محلل سياسي: السودان يشهد تطورات يومية في الحياة السياسية

المستقلة/- كشف المحلل السياسي المهتم بالشأن السوداني هشام الدين نورين، أنه من المرجح أن تكون هناك أحداث سياسية وتطورات في الحياة السياسية بشكل يومي ربما تصل إلى انقلاب جديد في دولة السودان تزامنا مع اقتراب موعد نهاية فترة صلاحيات المجلس السيادي.

وأوضح أن الأزمة ازدادات والبغضاء ازدادات والشعب لم يعد في رحلة ترفيهية على الاطلاق، ويبدو أن الوقت حان لصراع الملوك والعروش كما في ذاك المسلسل الأمريكي سيء السمعة.

ويقول المحلل السياسي، إن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وكلاهما يأتمر بأوامر الولايات المتحدة الأمريكية، فهما يسعيان للتحالف بينهما من أجل الإطاحة بحمدان، وفي نفس الوقت ومن جهته يحاول حمدان أن يكون جاهزا ومستعدا دائما للأحداث المضادة عليهما معاً.

وأسار إلى أن التحضير لتلك الأحداث هو أمر عليه مؤشرات كثيرة ومن بينها سفر حمدان لعائلته الغامضة إلى الإمارات، وهو أمر يعني أنه يريد وبحال فشلت خطته أن تكون عائلته في امان، بالتوازي مع الدراسة والعمل والعيش خارج البلاد.

وأوضح هشام الدين نورين، أنها فعلا لحروب باردة وصراع نفوذ بين اقطاب السلطة في السودان، أما المواطن السوداني البسيط فهو حتى عاجز عن متابعة كل هذه الأخبار والأحداث نظرا لانقطاع الكهرباء في كثير من الأحيان واضطراره للوقوف لساعات طويلة أمام محطات الوقود والأفران.