محلل : تهديد السيادة بالانسحاب من الصدر سينهي شهر العسل لهذا التحالف قبل اوانه

المستقلة /- اعتبر المحلل السياسي حازم الباوي، تلويح قيادات واطراف في تحالفي تقدم والسيادة بمغادرة التحالف مع الكتلة الصدرية حال اصرار حاكم الزاملي على التدخل بشؤون الحلبوسي والتمدد على صلاحياته، اعتبرها تهديدا صريحا وشروعا بمشروع يجري التحضير له حاليا، حيث سينهي شهر العسل لهذا التحالف قبل اوانه.

وقال الباوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “ما رشح من تهديد صريح على لسان قيادات في تحالف الحلبوسي من بينهم قطري السمرمد الذي لوح بفصم التحالف مع الكتلة الصدرية والذهاب باتجاه الاطار التنسيقي الشيعي يعكس حقيقة تفكير رأس هرم التحالف الذي اصطدم بصراع العروش على الصلاحيات في المجلس النيابي”.

ولفت الى انه ومنذ البداية كان واضحا بان شهر العسل لدى معظم التحالفات قد ينتهي قبل اوانه وان ما يحصل في تحالف انقاذ وطن او السيادة ليس ببعيد عن هذه الحقيقة.

ورجح اتساع رقعة الخلاف بين محمد الحلبوسي وحاكم الزاملي على مفهوم هيئة الرئاسة وصلاحية اعضائها ما سينعكس سلبا على تماسك التحالف المبرم بين الحلبوسي والخنجر من جهة والتيار الصدري من جهة اخرى.