محلل : اميركا تواصل تقديم الدعم للارهاب والمرتزقة من اجل زعزعة الامن

المستقلة/- رأى المحلل السياسي مؤيد العلي، ان اميركا تواصل تقديم الدعم للارهاب والمرتزقة من اجل زعزعة الامن في البلاد واستهداف حكومة السوداني خصوصا ان هناك اطراق تناغم سياسة واشنطن وتسعى لتمرير مصالحها.

وقال العلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “اميركا تسعى لخدمة عناصر داعش الإرهابي، خصوصا ان هناك بعض الجهات العراقية التي تناغم الوجود الأميركي وتسعى لاستمراره داخل العراق وتعمل على استخدام المرتزقة والإرهاب لتقويض الامن في البلاد”.

وأضاف ان “الخروق الأمنية الأخيرة تندرج ضمن الاستهداف الممنهج لحكومة محمد شياع السوداني، والتي تمثل حكومة الاطار التنسيقي بعد فشل المشروع الأميركي في العراق”.

وبين العلي، ان “سفيرة اميركا تتحرك بين الوزارات والمؤسسات العراقية لتحقيق مصالح بلادها وتضغط باتجاه تمرير سياسات الولايات المتحدة مايحتم على السلطة التنفيذية توضيح وكشف للرأي العام أسباب تحركات هذه السفيرة وما تسعى اليه من خلال لقاءاتها واجتماعاتها”.

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