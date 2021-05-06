محلل : المرحلة المقبلة ستشهد صراعا كبيرا بين الاحزاب حول الدوائر الانتخابية

المستقلة /- رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان المرحلة المقبلة، ستشهد صراعا كبيرا بين الاحزاب السياسية حول الدوائر الانتخابية في كل محافظة، لافتا الى ان الصراع سيرافقه توتر امني من بعض الجهات الداعمة للارهاب.

وقال الخيكاني في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “بعض الاطراف السياسية داعمة للارهاب والوجود الاميركي في العراق خدمة لمصالحها، ومن المرجح انها ستعمل على ارباك الوضع الامني وتهديد بعض المرشحين ضمن الدائرة الواحدة التي يتنافسون عليها”.

واضاف ان “المرحلة المقبلة ستشهد صراعا كبيرا بين الاحزاب السياسية، خصوصا في المحافظات ذات المكونات مثل ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين”.

وأوضح الخيكاني، ان “المفوضية اعلنت مؤخرا عن بعض الدوائر الانتخابية في المحافظات، حيث بدأت التحالفات تلوح في الافق وكذلك اعلنت بعض الاحزاب عن ارقام قوائمها والكتل المنضوية في تحالف واحد، وبالتالي فأن المشهد سيتعقد اكثر في الايام المقبلة مايتطلب مزيدا من التحركات الامنية في بعض المناطق لضمان اجراء الانتخابات”.

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