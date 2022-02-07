محلل : الصراع محتدم على رئاسة الجمهورية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي

المستقلة /- رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان الصراع محتدم على رئاسة الجمهورية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي وبين الاطار والتيار من جانب اخر، لافتا الى ان الرفض السياسي لزيباري وكذلك لصالح سيدفع الأحزاب المتصارعة لدعم مرشح جديد لهذا المنصب.

وقال الطائي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “مقاطعة الصدريين لجلسة البرلمان اليوم، يؤكد رفضهم لزيباري فضلا عن عدم قبولهم بتجديد الولاية لبرهم صالح، مادفع بعض الأحزاب المتحالفة معهم الى الامتناع عن حضور الجلسة”.

وأضاف ان “زيباري حتى لو تم استئناف ترشحه من قبل القضاء، فأن الاطار التنسيقي سيرد الفعل للكتلة الصدرية، ويمتنع عن الحضور الى جلسة اختيار رئيس الجمهورية”.

وبين ان “الصراع بين التحالفين سيدفع في نهاية المطاف الى تعطيل تمرير زيباري وصالح، ما يحتم على الأطراف المتنازعة التوافق حول مرشح جديد قد يكون اقربهم رزكار محمد امين، لتولي رئاسة الجمهورية للمرحلة المقبلة.