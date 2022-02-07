محلل : الصراع محتدم على رئاسة الجمهورية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي

المستقلة /- رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان الصراع محتدم على رئاسة الجمهورية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي وبين الاطار والتيار من جانب اخر، لافتا الى ان الرفض السياسي لزيباري وكذلك لصالح سيدفع الأحزاب المتصارعة لدعم مرشح جديد لهذا المنصب.

وقال الطائي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “مقاطعة الصدريين لجلسة البرلمان اليوم، يؤكد رفضهم لزيباري فضلا عن عدم قبولهم بتجديد الولاية لبرهم صالح، مادفع بعض الأحزاب المتحالفة معهم الى الامتناع عن حضور الجلسة”.

وأضاف ان “زيباري حتى لو تم استئناف ترشحه من قبل القضاء، فأن الاطار التنسيقي سيرد الفعل للكتلة الصدرية، ويمتنع عن الحضور الى جلسة اختيار رئيس الجمهورية”.

وبين ان “الصراع بين التحالفين سيدفع في نهاية المطاف الى تعطيل تمرير زيباري وصالح، ما يحتم على الأطراف المتنازعة التوافق حول مرشح جديد قد يكون اقربهم رزكار محمد امين، لتولي رئاسة الجمهورية للمرحلة المقبلة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

محلل : الصراع محتدم على رئاسة الجمهورية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي

اخر الاخبار

البنك المركزي ينشر جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية

اخر الاخبار

شركة ”أوبو“ الصينية التي تستعد لطرح هاتفها ”Find X5 Pro“

اخبار العراق

نائب يحذر من الربط الكهربائي مع الجانب السعودي واصفا إياه بالحل الترقيعي

اخبار العراق

النزاهة تعلن عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في مُحافظة الديوانيَّة

اخر الاخبار

تعرف على اهم أسباب واعراض ضغط الدم المنخفض

اخبار العراق

اليوم الاثنين .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

اخبار العراق

اليوم الاثنين .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

اخر الاخبار

طقس العراق : تقدم كتلة هوائية دافئة تؤدي إلى ارتفاع طفيف في معدلات الحرارة

اخر الاخبار

تذبذب اسعار النفط وسط بوادر إحراز تقدم في المحادثات النووية مع ايران

اخبار العراق

العراق يعلن عن استرداد مئات القطع الأثرية من لبنان

اخر الاخبار

حنكة وخبرة الهام علييف جلبت النصر لاذربيجان في حرب قره باغ الثانية !

اخبار العراق

بتوجيه من الغانمي.. لواء61  قوات خاصة يصل ميسان لاستتباب الامن

اخبار العراق

الإعلام الامني يصدر توضيحا بشأن الرتل العسكري المتجه للأنبار

اخبار العراق

بعثة آثار فرنسية للتنقيب في مدينة لارسا الأثرية

اخر الاخبار

البرلمان العربي يرحب بتجميد قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد  الأفريقي

اخبار مصر

وفاة المفكر المصري سيد القمني