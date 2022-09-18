محلل : السوداني قد يمرر شريطة حصول السنة والاكراد على بعض التنازلات

محلل : السوداني قد يمرر شريطة حصول السنة والاكراد على بعض التنازلات

المستقلة /- رأى المحلل السياسي هيثم الخزعلي، ان مرشح الاطار التنسيقي محمد السوداني قد يمرر ويحصل على منصب رئيس الحكومة الجديدة شريطة حصول السنة والاكراد على بعض التنازلات من قبل الاطار، لافتا الى أهمية مراعاة قصر عمر الحكومة وعدم تقديم المزيد من التنازلات.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “المرشح من قبل الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني قد يمرر ويحصل على رئاسة الحكومة المقبلة في حالة تحديد موعد للانتخابات المبكرة”.

وأضاف ان “تمرير السوداني قد يكون مشروطاً بحصول بعض التنازلات من الاطار التنسيقي للكرد والسنة”، مبينا ان “قصر مدة الولاية فيما او تم تحديد موعد للانتخابات لابد أن تراعي عدم تقديم تنازلات للفرقاء الآخرين”.

وشدد الخزعلي على أهمية وصول الكتل السياسية الى توافق فيما بينها من اجل الخروج من هذا المأزق السياسي مع المضي بتشكيل حكومة في هذا الوقت الحرج”.