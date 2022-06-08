محلل : التحالفات المؤيدة للامن الغذائي تستخدم الشارع لـ تمرير هذا المشروع

المستقلة/- رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان بعض التحالفات السياسية المؤيدة لمشروع الامن الغذائي، تستخدم ضغط الشارع من اجل تمرير هذا المشروع على الرغم من ان القضاء قال كلمته إزاء هذا الامر.

وقال الخيكاني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “تمرير قانون الموازنة كان بالإمكان ان يشمل الكثير من الشرائح ويدعمها ماديا من خلال استغلال الوفرة المالية وتوظيفها بالشكل الصحيح لاطلاق التعيينات وانصاف المحاضرين والمتعاقدين بدلا من الذهاب نحو تشريع قانون محدد”.

وأضاف ان “بعض الأطراف السياسية الساعية لتمرير الامن الغذائي استخدمت المحاضرين وأصحاب العقود عامل ضغط وورقة رابحة لتحقيق مايسعون اليه، حيث ان فشلهم بتمرير هذا المشروع سيجعل من التحالف الرافض للامن الغذائي في مرمى الشرائح المتضررة”.

وبين ان “الموازنة بإمكانها ان تلبي طموح جميع الشرائح المطالبة بحقوقها ومن ضمنهم المحاضرين وأصحاب العقود، في وقت عملت فيه بعض الأطراف على حصر شرائح معينة في هذا القانون، حيث استخدمتهم سلاحا ضد الرافضين لتمرير الامن الغذائي”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تراجع الليرة التركية بأكثر من 0.5 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي

اخبار العراق

نائب : قانون الامن الغذائي يعتبر باطل ولايمكن تطبيقه من حكومة تصريف الاعمال

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاربعاء

اخبار فلسطين

بلينكن يتعهد بمحاسبة اسرائيل بسبب مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة

اخر الاخبار

تقرير : ارتفاع قيمة الصادرات في دول أمريكا اللاتينية بنسبة 22.6%

اخر الاخبار

إيلون ماسك يتهم تويتر بارتكاب خرق مادي للاتفاق ويهدد بانهاء الصفقة

اخر الاخبار

اليوم 5 مواجهات ضمن الجولة الـ35 مـن الدوري العراقي الممتاز

اخر الاخبار

اليوم 5 مواجهات ضمن الجولة الـ35 مـن الدوري العراقي الممتاز

اخر الاخبار

خبيرة لياقة بدنية تنصح بالابتعاد بشدة عن بعض المكملات الغذائية

اخبار العراق

نائب يتوقع إصدار المحكمة الاتحادية أمراً ولائياً لإيقاف قانون الامن الغذائي

اخبار العراق

محلل ينتقد ظاهرة جرّ الجماهير إلى المعارك السياسية واستخدام سياسة التحريض

اخر الاخبار

شركة آبل تكشف عن حاسب MacBook Pro بنسخته الجديدة

اخبار العراق

المنافذ تتبع سياسة لمنع إدخال المواد المخدرة تركز على إبعاد العناصر الفاسدة

اخبار العراق

الزراعة تؤكد.. السيطرة على بؤرة اصابة بمرض انفلونزا الطيور

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب توقعات انخفاض مخزونات النفط الأمريكية

اخبار العراق

التخطيط : قانون جديد لتمليك أراضي العشوائيات السكنية لشاغليها أو تعويضهم

اخبار العراق

العمل : خطة لتوفير الخدمات الالكترونية لفئتي الصم والبكم وفاقدي البصر