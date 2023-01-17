محلل.. البنك المركزي مطالب باتخاذ خطوات لكبح جماح المتلاعبين بسعر العملة

المستقلة/- اكد الخبير الاقتصادي والسياسي جليل اللامي ان البنك المركزي مطالب باتخاذ خطوات لكبح جماح المتلاعبين بسعر العملة .

وقال اللامي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء : العراق ليس لديه مشكلة مع الدولار لكن المشكلة تكمن بأن البنك المركزي يريد أن يقنع التجار أن يتعاملوا مباشرة مع المصارف. لكن التجار بعضهم لم يضبط عمله والبعض الآخر ليس لديه حسابات في المصارف.

واضاف اللامي : على البنك المركزي ان يلجأ الى استخدام أدواته بموجب قانون البنك المركزي 56 لسنة 2004 المادة ثالثا للسيطرة على السوق الموازي كونه المسؤول على تذبذب سعر الصرف من خلال التوجه لفتح نوافذ لبيع العملة في بغداد و المحافظات بالاضافة الى رفع مستوى عرض الطلب للبيع النقدي وزيادة حصص المصارف والشركات من الصنف ( C-B-A) من الدولار .

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