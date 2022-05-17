محلل : الاطراف الداعمة لقانون الامن الغذائي خسرت المليارات بعد قرار المحكمة

المستقلة /- رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان التحالف الثلاثي خسر صفقة المليارات بقرار من المحكمة الاتحادية مادفعه للذهاب نحو مهاجمة الاطراف السياسية الاخرى.

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاطراف الداعمة لقانون الامن الغذائي كانت تعول كثيرا على نصيبها من تلك الاموال التي سيحصلون عليها من خلال القانون المذكور”.

واضاف ان “ردة فعل التحالف الثلاثي على قرار الاتحادية كانت متوقعة بعد خسارته القانون الذي سعى من اجله والذي لم يكن يتناسب وحاجة العراق والمحافظات المتضررة من ارتفاع الاسعار”.

وبين ان “ماذكره احد النواب بشأن تخصيص 50 مليار دينار من مبالغ مشروع قانون الامن الغذائي لمحافظة المثنى مدعاة لفتح ملف كبير للتحقيق فيه، خصوصا ان مشروع القانون كان يتضمن ترليونات الدنانير في حين ان المبلغ المخصص للمثنى قليل جدا مقارنة بما خصص في القانون”.

ولفت الى ان “بعض اطراف التحالف الثلاثي ظهرت بقرارات ارتجالية تعبر عن الغضب ازاء قرارات الاتحادية، وهو مايؤكد خسارتهم في مشروع قانون الدعم الغذائي المثير للريبة”.

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