محلل : الاطار التنسيقي والاتحاد الكردستاني بامكانهما احباط تمرير زيباري كرئيس للجمهورية

المستقلة /- رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني بامكانهما احباط مشروع تمرير هوشيار زيباري كرئيس للجمهورية، لافتا الى ان تمرير الرئيس يحتاج الى اكثر من 200 نائب وهو مالا يتوفر لدى الكتلة الصدرية والسنة والحزب الديمقراطي.

وقال الكعبي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني بامكانهما تحقيق اكثر من 100 مقعد داخل البرلمان، إضافة الى ان هناك الكثير من النواب المستقلين والأحزاب الكردية الأخرى ترفض ترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف ان “رئيس الجمهورية يحتاج الى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان وبالتالي فأن التيار الصدري والحزب الديمقراطي والسنة، لايمكنهم ان يحققوا هذه النسبة لتمرير زيباري”.

ولفت الى ان “بعض النواب بدأوا بتحريك قضايا الفساد على زيباري، وهو مايحتم أخلاقيا على باقي الأطراف السياسية عدم اختيار شخصية مقالة سابقا من تسنم منصب كبير كرئيس الجمهورية”.