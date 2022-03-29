محلل : اسرائيل تنتظر حصول بارزاني على منصب رئيس الجمهورية من اجل شرعنة وجوده في الاقليم

محلل : اسرائيل تنتظر حصول بارزاني على منصب رئيس الجمهورية من اجل شرعنة وجوده في الاقليم

المستقلة /- رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان حصول بارزاني على رئاسة الجمهورية سيفتح له ابوابا عديدة تتيح له الحصول على منصب محافظ كركوك وزيادة موازنة الاقليم والسيطرة الكاملة على كردستان.

وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الكيان الصهيوني ينتظر حصول حزب بارزاني على منصب رئيس الجمهورية من اجل شرعنة وجوده داخل الاقليم، على الرغم من اعترافه الواضح بالتواجد في اربيل”.

واضاف ان “حلم بارزاني بالحصول على المقعد الرئاسي يخفي خلفه الكثير من الاطماع وابرزها السيطرة محافظة كركوك والحصول على نفطها، بالاضافة الى فرض السلطة الكاملة على الاقليم بعد الخلاف مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وزيادة حصة كردستان من الموازنة”.

وبين ان “سيطرة بارزاني ستمنح تركيا نفوذا اكبر داخل العراق، وستمنع تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين القابعين في السجون، خصوصا ان هناك الكثير من المعلومات تفيد بقيام الجانب الاميركي بنقل قيادات داعش الاجرامي من سورية باتجاه الاقليم ليتم اعدادهم وارسالهم الى محافظات معينة لارباك المشهد الامني داخلها”.