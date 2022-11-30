محلل : ادانة حكومة الكاظمي بالفساد لا يحتاج مزيد من الادلة

المستقلة/- اكد المحلل السياسي حسين الكناني، ان ادانة حكومة الكاظمي بالفساد والتورط بهذا الامر لايحتاج الى المزيد من الأدلة، لافتا الى ان هناك خطوات إيجابية للحكومة الحالية لكشف جميع المتورطين والقاء القبض عليهم ومحاسبتهم.

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان “حكومة الكاظمي تعتبر من افسد الحكومات التي وصلت الى السلطة في العراق وادانتها لايحتاج الى المزيد من الأدلة، ولو ان الأجهزة الأمنية والمعنية الأخرى امتلكت الإرادة الحقيقة لتم كشف جميع المتورطين بالفساد وتهريب الاموال”.

وأضاف ان “بعض الشخصيات الفاسدة تمنح الفاسدين غطاء من اجل تعطيل مسألة متابعتهم واسترجاع الأموال المنهوبة من خلال حلفائهم في الخارج او من خلال النفوذ الكبير خصوصا ان هناك علاقة طردية بين المال والسلطة”.

ولفت الى ان “حكومة السوداني ماضية باجراءاتها حيث توفرت لها كل وسائل النجاح والدعم لمكافحة الفساد واسترداد الأموال ومن المتوقع ان تنجح في ذلك خصوصا ان هناك خطوات إيجابية قد اتخذتها للحد من الفساد والقبض على المتورطين”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الصادقون تكشف عن ملامح مسودة قانون الموازنة لعام 2023

اخر الاخبار

نائبة: عدم اتفاق الحزبين الكرديين على وزارتي الاسكان والبيئة لغاية الان

اخر الاخبار

أمين بغداد يكشف عن مشروع لأتمتة جميع إجراءات الأمانة خلال المرحلة المقبلة

اخر الاخبار

قرار مفاجئ من أوبك+ بعد اجتماع وزيري السعودي والعراقي

اخر الاخبار

Skywell الصينية تنافس ميتسوبيشي وتويتا بسيارة متطورة

اخر الاخبار

سيناريوهات تأهل منتخب السعودية إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

محلل : ادانة حكومة الكاظمي بالفساد لا يحتاج مزيد من الادلة

اخبار العراق

زيارة السوداني تثمر عن افتتاح مكتب لوزارة النفط الإيرانية بالعراق

اخر الاخبار

أمين بغداد يكشف عن مشروع لأتمتة جميع إجراءات الأمانة خلال المرحلة المقبلة

اخر الاخبار

قرار مفاجئ من أوبك+ بعد اجتماع وزيري السعودي والعراقي

اخر الاخبار

Skywell الصينية تنافس ميتسوبيشي وتويتا بسيارة متطورة

اخر الاخبار

سيناريوهات تأهل منتخب السعودية إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022

اخر الاخبار

كيم كارداشيان تتوصل لاتفاق طلاق من كاني ويست

اخر الاخبار

كيم كارداشيان تتوصل لاتفاق طلاق من كاني ويست

اخر الاخبار

ستيفاني أول امرأة تدير مباراة بنهائيات كأس العالم بعد تعيينها لمباراة ألمانيا وكوستاريكا

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

اخر الاخبار

دراسة : نظام غذائي يحمي الرجال من سرطان خطير إذا التزموا به

اخر الاخبار

شركة تويتر تتراجع عن سياسة مواجهة المعلومات المضللة

اخر الاخبار

أميركا تتأهل إلى دور الـ16 بعد فوز صعب على إيران

رياضية

منتخب ‎إنجلترا يعبر لدور القادم بعد فوزه على ‎ويلز بثلاثية نظيفة

اخبار قطر

يمتد الى 15 سنة.. المانيا تبرم اتفاقا مع قطر لتزويدها بالغاز

اخر الاخبار

لمواجهة ” حكم اللصوص”.. 3 دول تدعم إنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد

اخبار العراق

وزير الهجرة تبحث مع الفياض عودة نازحي جرف النصر