محلل : ادانة حكومة الكاظمي بالفساد لا يحتاج مزيد من الادلة

المستقلة/- اكد المحلل السياسي حسين الكناني، ان ادانة حكومة الكاظمي بالفساد والتورط بهذا الامر لايحتاج الى المزيد من الأدلة، لافتا الى ان هناك خطوات إيجابية للحكومة الحالية لكشف جميع المتورطين والقاء القبض عليهم ومحاسبتهم.

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان “حكومة الكاظمي تعتبر من افسد الحكومات التي وصلت الى السلطة في العراق وادانتها لايحتاج الى المزيد من الأدلة، ولو ان الأجهزة الأمنية والمعنية الأخرى امتلكت الإرادة الحقيقة لتم كشف جميع المتورطين بالفساد وتهريب الاموال”.

وأضاف ان “بعض الشخصيات الفاسدة تمنح الفاسدين غطاء من اجل تعطيل مسألة متابعتهم واسترجاع الأموال المنهوبة من خلال حلفائهم في الخارج او من خلال النفوذ الكبير خصوصا ان هناك علاقة طردية بين المال والسلطة”.

ولفت الى ان “حكومة السوداني ماضية باجراءاتها حيث توفرت لها كل وسائل النجاح والدعم لمكافحة الفساد واسترداد الأموال ومن المتوقع ان تنجح في ذلك خصوصا ان هناك خطوات إيجابية قد اتخذتها للحد من الفساد والقبض على المتورطين”.