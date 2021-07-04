محافظة الديوانية توزع 800 كرفان سكني على الارامل والمتجاوزين

المستقلة/- انهت لجنة مختصة في محافظة الديوانية اجراءاتها لتوزيع دور واطئة الكلفة بين المواطنين من الشرائح الاجتماعية المشمولة بعد ان وزعت الأسبوع الماضي 800 كرفان سكني.

وقال مدير شؤون المواطنين في المحافظة نزهان فريد في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “اللجنة المكلفة بتوزيع دور واطئة الكلفة بين الشرائح الاجتماعية المشمولة المتمثلة بالأرامل والمطلقات والمتجاوزين، انهت اجراءاتها للمباشرة بالتوزيع وفق الضوابط”، موضحا ان “المتقدمين الذين بلغ عددهم 1383 ستجرى لهم قرعة علنية للتنافس على الدور التي يبلغ عددها 500 دار سكنية”.

واضاف ان “اللجنة وزعت 800 كرفان سكني حديث التصميم خلال الاسبوع الماضي لاسكان المضطرين بشكل مؤقت، في مسعى للتخفيف من ازمة السكن التي باتت ظاهرة سلبية ارهقت كاهل المواطنين ولا سيما الشباب الذين تزوجوا حديثًا”.