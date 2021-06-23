محكمة: مذكرات قبض بحق المتجاوزين على القضاء في ذي قار

المستقلة/- أصدرت محكمة تحقيق الناصرية، مذكرات قبض بحق “المتجاوزين على القضاء” في محافظة ذي قار.

وذكر إعلام القضاء في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن “محكمة تحقيق الناصرية أصدرت مذكرات قبض وفقا لاحكام المادة (226) من قانون العقوبات بحق عدد من المتجاوزين على القضاء أثناء لقاءهم برئيس محكمة استئناف ذي قار”.

وأضاف البيان، أن “محكمة تحقيق الناصرية اتخذت الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين انتهكوا حرمة المحكمة وتجاوزوا على كادرها أثناء الدوام الرسمي يوم أمس الثلاثاء”، لافتا إلى “الإيعاز إلى الجهات الأمنية بتنفيذ مذكرات القبض”.