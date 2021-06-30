محكمة دهوك تحكم بالسجن سبع سنوات بحق مصور صحفي

المستقلة/- أصدرت محكمة دهوك ،اليوم الاربعاء، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المصور الصحفي قهرمان شكري.
ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن منسقها في كردستان، ان الحكم الذي اصدره القضاء الكردي ضد المصور الصحفي قهرمان شكري، جاء بعد مشاركته في الاحتجاجات الاخيرة ضد التوغل التركي داخل الأراضي في اقليم كردستان وتغطيته الاحتجاجات وما رافقها من قمع.
ويشار الى ان الحكم على المصور الصحفي الحر، هو ثالث حكم يصدر ضد صحفيين في اقليم كردستان، والسابع ضد المهتمين بحرية التعبير والمعارضين لسياسة حكومة الاقليم، كمدونين او ناشطين.
واعرب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن تضامنها مع شكري وعائلته، مؤكدة ان حرية التعبير والعمل الصحفي مكفول دستوريا، ولا يمكن التنصل عن هذا الحق باي شكل من الاشكال الادارية او التشريعية او القضائية.
وطالبت السلطات اقليم كردستان الى الكف عن ملاحقة الصحفيين والناشطين في الاقليم، وتضييق فضاء حرية التعبير، والكف عن تلفيق التهم ضد الصحفيين، والتنكيل بالاسرة الصحفية، وبث الرعب في نفوس اصحاب الرأي، والمداعين بحقوقهم.
وذكرت الجمعية حكومة الاقليم بالتعهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها وضمنت للصحفيين حرية العمل، والحكومة الاتحادية متمثلة برئيس الوزراء الى الالتفات بدل الصمت لما يتعرض له الصحفيين من أعمال العنف وحمايتهم.
كما أعربت عن املها بأن ينظر القضاء، بعد تمييز الحكم، بملف المصور الصحفي، والتحقق من التهم التي كالتها حكومة الاقليم ازائه.

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