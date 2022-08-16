محكمة امريكية تلزم تويتر تسليم ايلون ماسك معلومات حول عمل المنصة

المستقلة/- قال موقع Business Insider، إن محكمة أمريكية لبت بشكل جزئي، أمس الاثنين، التماسا من جانب الملياردير إيلون ماسك، الذي طلب تسليمه معلومات من 22 موظفا آخرين في “تويتر” حول عمل المنصة.

ونقل الموقع عن مصادر له، أن المحكمة ألزمت شركة تويتر بتسليم ماسك البيانات التي كانت تحت تصرف المدير السابق لأحد أقسام الشركة.

ويؤكد الموقع أن ماسك رفع طلبه المذكور بشكل سري، إلى المحكمة في الأسبوع الماضي، وطالب فيه إلزام تويتر بتقديم البيانات التي يحتفظ بها كبير مديري السوق الاستهلاكية السابق كافون باكبور. ووفقا لقرار المحكمة، يجب على تويتر “جمع ودراسة وتقديم وثائق” باكبور. وخلال المداولات القضائية أراد الادعاء تلقي معلومات ليس فقط من باكبور، بل ومن بعض المديرين المتوسطين في الشركة.

ووفقا للموقع، على الأغلب كان باكبور يملك إمكانية الوصول إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بالبيانات الخاصة بتحليل نشاط “بوت” على الشبكة الاجتماعية.

وأشار الموقع إلى أن فريق المحامين التابع للملياردير، قدم طلبا جديدا للمحكمة بخصوص إلزام تويتر بتقديم وثائق إضافية حول الإحصائيات المتعلقة بمستخدمي المنصة وعن طرق جمع البيانات ومعالجتها.